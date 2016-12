Governo: bene Poste in Alitalia

21:15 - "Il governo esprime soddisfazione per la volontà di Poste Spa di partecipare all'aumento di capitale di Alitalia". Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. "Assieme ai soci e agli impegni che il sistema bancario è pronto a sottoscrivere", l'intervento di Poste "è in grado di conferire le risorse per raggiungere la ricapitalizzazione necessaria ad assicurare gli attuali servizi". I soci, ora, "si assumano appieno le loro responsabilità".