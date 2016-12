Genova,centinaia per il terzo V-Day

11:31 - In piazza della Vittoria a Genova è iniziato l'afflusso di persone per il terzo V-Day di Beppe Grillo. A partire dalle 8 sono arrivati i bus provenienti da ogni parte d'Italia: 7 da Torino, almeno 10 da Roma e Milano, 3 da Firenze, e sono in arrivo quelli da Bologna, Bari, Salerno, Modena, Empoli. Tanti sono anche i grillini arrivati in treno da Veneto, Campania e Lazio. Nella piazza sono allestiti anche i gazebo del movimento.