16:49 - In 40mila sono giunti in piazza della Vittoria a Genova per il terzo Vaffa-day. Il leader del M5S, Beppe Grillo, sul palco afferma: "Daremo l'estrema unzione ai vecchi politici. Non c'è più nulla da sfasciare, solo morti che girano". E ancora: "Pronto l'impeachment per Giorgio Napolitano". Il guru del Movimento, Gianroberto Casaleggio, dice: "La nostra forza è cambiata".