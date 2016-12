Fratelli d'Italia userà simbolo An

19:05 - Il partito dei Fratelli d'Italia ha ottenuto la possibilità di utilizzare il simbolo di An per il 2014 nelle elezioni europee. L'assemblea della Fondazione di Alleanza Nazionale ha infatti approvato con 290 sì la mozione di Meloni-La Russa-Alemanno per l'utilizzo del simbolo nel logo di Fratelli d'Italia. Ma Maurizio Gasparri non ci sta e minaccia un "inevitabile contenzioso" perché il tema della votazione non è considerato legittimo.

La mozione, l'unica messa in votazione perché le altre due presentate da Gasparri-Matteoli e da Menia-Poli Bortone erano state ritirate, stabilisce che il simbolo di Alleanza Nazionale può essere utilizzato da Fratelli d'Italia in toto o in parte nel 2014 per inserirlo all'interno del proprio simbolo".



Inoltre la mozione dà tempo fino al 23 dicembre alla Fondazione Alleanza Nazionale per certificare l'utilizzo del simbolo in modo da permettere ad altri soggetti singoli o associati che si riconoscono nelle tesi di Fiuggi del 1995 o abbiano una storia di significativa presenza in Alleanza Nazionale a partecipare concretamente alla fase costituente di evoluzione di Fratelli d'Italia.



Ma Gasparri non ci sta - La polemica di Maurizio Gasparri riguarda la legittimità stessa della scelta di votare sull'uso del simbolo perché, a suo avviso, la fondazione di Alleanza Nazionale non poteva decidere sul dare ad un altro partito l'utilizzo della Fiamma con la scritta Alleanza Nazionale, simbolo storico della destra nella Prima Repubblica. Da qui l'annuncio di un "inevitabile contenzioso" da parte del senatore di Forza Italia che contesta anche il fatto che abbiano votato solo 292 persone sui circa 695 persone che hanno rinnovato l'iscrizione.