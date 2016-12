Franceschini:con Renzi ricambio Pd

16:02 - "Penso ci sarà un ricambio dei gruppi dirigenti in parte già avvenuto in modo fisiologico, non traumatico, l'importante è che chi è chiamato a guidare il Pd abbia il sostegno di tutti, basta non commettere più gli errori del passato". Lo ha detto Dario Franceschini a margine della convention organizzata dal sindaco di Firenze. Sul governo ha aggiunto: "L'esecutivo dura, c'è il tempo per fare le riforme come ci ha chiesto il Capo dello Stato".