Forconi, Alfano: "C'è un fronte violento, noi siamo con i cittadini"

11:47 - Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha riferito alla Camera sulla protesta dei Forconi. "C'è stato un fronte violento che ha violato le leggi: non abbiamo esitazione nel dire che intendiamo difendere la libertà e la sicurezza dei cittadini". Si rischia, ha poi aggiunto nella sua informativa, una "deriva ribellistica genericamente indirizzata contro istituzioni nazionali ed europee".

"Il governo sa da che parte stare. Chi è nelle istituzioni non cavalchi la protesta", ha detto ancora il ministro.



"Il gesto di alcuni agenti di togliersi il casco è stato strumentalizzato" e "leggerlo come un gesto di sostegno alla protesta è arbitrario e irrispettoso verso gli stessi agenti". Per la necessità che "protesta restasse incanalata nella legalità", ha sottolineato Alfano, "non è stata trascurata la ricerca di un'interlocuzione con gli organizzatori della manifestazione, ma il suo carattere eterogeneo non ha agevolato" tale interlocuzione.