Fonsai, Grillo attacca Letta e il Colle "Muti, temono di essere travolti"

13:21 - "Nessun monito da parte di Napolitano" e "non un fiato da Capitan Findus Letta": "Hanno paura di essere travolti e credono che il silenzio li salverà, ma sono già condannati". Questa la stilettata apparsa sul blog di Beppe Grillo, il quale avanza dubbi sulla possibilità che il ministro Cancellieri si dimetta in un intervento senza firma che fa da introduzione al testo della mozione di sfiducia.

Maroni: "Cancellieri lasci se non riesce a convincere" - Sulla vicenda interviene anche il governatore della Regione Lombardia Roberto Maroni, secondo il quale il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri non deve dimettersi ora, ma "dovrà farlo se non sarà convincente quando, in Parlamento, interverrà a proposito del suo interessamento al caso di Giulia Ligresti. Quanto a noi, valuteremo dopo averla sentita".



Grillo: la Idem si è dimessa - Il leader M5S porta invece l'esempio Idem e dice che l'ex ministro "a causa dell'Ici non pagata ha dato le dimissioni in dieci giorni. La Cancellieri forse non le darà mai. Il motivo è semplice. La Cancellieri fa parte di quel mondo composto da politici, banchieri, istituzioni, finanzieri, inestricabile come una foresta pietrificata".



Mauro: "Cancellieri onesta e trasparente" - "Annamaria Cancellieri è persona onesta e trasparente - dice di lei il ministro della Difesa, Mario Mauro -. Non si può confondere umanità con ambiguità".