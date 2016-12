20:23 - "Non possiamo accettare in alcun modo un atteggiamento che porti alla decadenza di Silvio Berlusconi". Così Raffaele Fitto al Tg1. "La decadenza è inaccettabile", ha aggiunto il leader dei lealisti criticando il Pd. "E' una posizione incomprensibile di un nostro alleato che in modo irrituale - spiega Fitto - prevede la retroattività della legge Severino per poter estromettere Berlusconi dal Parlamento".