Firenze, Renzi resta: "Mi ricandido"

14:51 - "Quello che accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e anni in Italia è difficile da capire". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, parlando con i giornalisti per gli auguri di fine anno, dopo aver ribadito che la sua intenzione è quella di ricandidarsi per fare il sindaco per cinque anni. "Io mi ricandido, con alcuni obiettivi da realizzare", ha aggiunto.

Il primo cittadino, eletto sindaco nel 2009 e segretario del Pd l'8 dicembre, non considera incompatibili i due ruoli: "E' così in tanta parte d'Europa. E' in Italia che è vista come un'eccezione".



Durante l'incontro a Palazzo Vecchio, avvenuto in concomitanza con la conferenza stampa del premier, Enrico Letta, spazio anche a qualche battuta sulla situazione del Paese: "Mai come in questo momento l'Italia vive un momento di difficoltà e mancanza di fiducia. La vera sfida, oggi, è provare a cambiare anche l'umore dei nostri cittadini".



Editoria ha bisogno di novità - Il sindaco, augurando buon Natale ai giornalisti, si è soffermato sullo stato dell'editoria: "Spero che il 2014 porti anche qualche novità nel settore dell'editoria, un settore che secondo me di novità ha bisogno", ha detto Renzi, che poi ha aggiunto: "Un pensiero particolare va ai precari del giornalismo, quelle giornaliste e giornalisti che svolgono questo lavoro per vocazione ma non hanno un posto di lavoro fisso".



"Nuova linfa da Papa Francesco" - Papa Francesco visiterà Firenze. Occasione d'oro, secondo il sindaco del capoluogo toscano, per concludere i lavori di sistemazione della città: "Papa Francesco sta dando nuova linfa, non soltanto al mondo cattolico. Il Papa dovrebbe venire nel mese di novembre del 2015: è una gigantesca occasione per chiudere un altro tassello della riorganizzazione del centro storico".