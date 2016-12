09:25 - "Non so cosa farà Alfano ma mi auguro faccia ciò che è giusto nei confronti del Paese". Gianfranco Fini affida a Twitter un messaggio per il vicepremier dopo il botta e risposta di ieri con Berlusconi sull'appoggio al governo Letta anche nel caso in cui verrò votata la decadenza da senatore. L'ex leader di An ha escluso la fondazione di un nuovo partito di destra pur riconoscendo che esiste un "grande spazio politico".