14:50 - "Nessuna marcia indietro". Così Silvio Berlusconi, lasciando il Senato, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano conto del voto di fiducia accordato al governo Letta. E, riguardo alla manifestazione organizzata venerdì per protestare contro il voto di decadenza al suo mandato che potrebbe uscire dalla Giunta per le immunità del Senato, ha detto: "Non so, dobbiamo decidere".