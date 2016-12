18:57 - L'Aula della Camera ha detto sì al decreto legge che contiene le norme per il contrasto al femminicidio. Il testo, approvato a Montecitorio con 343 sì e 20 astenuti, adesso passa al Senato che avrà pochi giorni per convertirlo: la scadenza è infatti fissata per il 14 ottobre. al voto non hanno partecipato né Sel né Il Movimento 5 Stelle.