Fassina: no ampliamento no tax area

18:21 - Il viceministro dell'Economia, Stefano Fassina, boccia l'ampliamento della no tax area: "L'operazione è molto costosa e non è finalizzata soltanto ai redditi più bassi. Ne beneficerebbero anche i più ricchi". La proposta era stata lanciata da Pd e Pdl in due diversi emendamenti alla legge di Stabilità e prevede l'esenzione dal pagamento dell'Irpef per redditi fino a 12mila euro. Fassina ha anche criticato l'ipotesi di vendita delle spiagge.