Fabrizio Saccomanni: "Difficile togliere l'Imu, ma si può fare"

18:20 - In bilico l'esenzione dalla seconda rata dell'Imu. Il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, ritiene difficile reperire i 2,4 miliardi di euro necessari per l'eliminazione della tassa su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali. Il titolare del dicastero di via XX Settembre ha parlato a Londra dopo un vertice con il governatore della Banca d'Inghilterra: "Non sarà facile evitare la seconda rata Imu, ma si può fare".

Pur ripetendo che sull'Imu non fa annunci e che "bisogna prima prendere le decisioni e poi annunciarle", Saccomanni ha sottolineato che "il reperimento delle risorse non è facile, si tratta di trovare consenso politico se si vuole intervenire in un modo rispetto che in un altro".



Mef: "Nei primi 9 mesi del 2013 gettito Imu dei Comuni +32,5%" - Nei primi 9 mesi 2013 il gettito Imu dei Comuni, nonostante la cancellazione della prima rata sull'abitazione, è aumentato del 32,5%. Gli incassi ammontano a 7,65 mld (+1,87 mld, +32,5%), rileva il Ministero dell'Economia con i dati sulle entrate. Nell'acconto 2013 erano inclusi gli aumenti deliberati dai Comuni.