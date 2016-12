Epifani: "No tax area costa troppo"

20:51 - Guglielmo Epifani, segretario del Partito democratico, dice no all'innalzamento a 12mila euro del reddito minimo sotto al quale scatta l'esenzione dal pagamento dell'Irpef: "La proposta della no tax area costa tanto e, anche se ha una logica, finisce per dare uno sgravio a tutti. Ma se i soldi non ci sono, è meglio aiutare chi sta peggio". Contro l'ampliamento della no tax area si era schierato anche il viceministro dell'Economia, Stefano Fassina (Pd).