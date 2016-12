Enrico Letta: "Basta tasse o tagli, altrimenti Grillo prenderà il 51%"

22:22 - Il presidente del consiglio, Enrico Letta, da Berlino, invoca un cambio di direzione nelle politiche economiche per fermare l'avanzata populista in Europa. "Se si continua con tasse e tagli - ha detto - Grillo avrà la maggioranza, arriverà al 51%". Sul futuro Letta ha sottolineato come "l'Italia è fuori dal periodo peggiore della crisi; per la prima volta le cifre dicono che l'anno prossimo ci sarà una discesa del debito".

Aprendo il convegno organizzato da un giornale tedesco, Letta ha affermato di essere presente "per spiegare che non sono soltanto i tedeschi a salvare l'Europa e l'euro, ma che la salviamo tutti insieme e che c'è bisogno di un'Europa più solidale". Il premier si è detto tra l'altro pienamente soddisfatto per le notizie provenienti dall'Eurogruppo, che ha espresso giudizi positivi sulle misure aggiuntive annunciate dal governo. Letta peraltro ha voluto sottolineare con orgoglio gli sforzi fatti dall'Italia per mettersi in riga. "L'Italia ha chiaramente fatto i compiti a casa, e adesso siamo pronti a presentare le nostre idee per l'Europa - ha detto -, perché pensiamo che l'Ue stia perdendo un mucchio di soldi per i ritardi sulle riforme delle sue istituzioni".



Fra gli ospiti in sala c'era anche il presidente della Confindustria tedesca, Ulrich Grillo. Rivolgendosi a lui in tono scherzoso, Letta ha detto: questo è il Grillo buono, con l'altro non è facile avere una dialogo". Allusione implicita, questa, al leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo



Letta ha ovviamente affrontato anche le questioni riguardanti la politica interna italiana, con i problemi attraversati dai due principali schieramenti. Anche in questo caso ha mostrato ottimismo su tutti i fronti. Per quanto riguarda il Pd e l'affermarsi di Renzi, ha detto "siamo amici e lavoreremo insieme, anche perché credo che il Pd abbia imparato la lezione sul fatto che non dobbiamo dividerci". In quanto alla divisione all'interno del centrodestra, Letta è sicuro che di essere più saldo ora. "Berlusconi non è più un pericolo perché dopo la scissione del nuovo centrodestra c'è una chiara maggioranza - ha spiegato - e ora sono più forte".