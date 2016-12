Enrico Letta: "Adesso si volta pagina" Alfano: "No a ingerenze nel Pdl"

18:50 - "Si è chiusa una stagione politica di 20 anni, la pagina è stata voltata in modo definitivo". Così Enrico Letta sottolinea che ciò è avvenuto "in modo politico con un confronto molto forte". "Silvio Berlusconi - spiega - ha cercato di far cadere il governo e non ci è riuscito perché il Parlamento, in sintonia con il Paese, ha voluto che si continuasse". Ma Alfano replica: "Non vogliamo ingerenze, nel Pdl lavoriamo per l'unità".

"Alfano ha vinto" - "Non si ricomincia con la tarantella", ha proseguito. "Sono rispettoso del travaglio del Pdl. Angelino Alfano ha affermato una leadership forte e marcata: è stato sfidato e ha vinto. Ora trovino modi e forme perché quello che è accaduto non accada più", ha sottolineato ancora il premier.



"Ho accettato le dimissioni della Biancofiore" - Letta ha poi spiegato: "Ho accettato le dimissioni del sottosegretario Biancofiore perché dopo che i ministri le avevano ritirate lei le ha mantenute. Quindi le ho accettate per far capire che sono cambiate le cose".



"Nel 2014 più soldi in tasca ai lavoratori" - "Nel 2014 i lavoratori italiani avranno un beneficio in busta paga. Ne discuteremo con le parti sociali e ci saranno vantaggi anche per le imprese", ha poi promesso il premier, assumendo un impegno: "La legge di stabilità avrà come cuore la riduzione del cuneo fiscale". "Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi presenteremo una legge di stabilità e lavoreremo a mettere ordine nelle aliquote dell'Iva. Lo faremo tenendo conto dei problemi della finanza pubblica".



"Su finanziamento partiti pronto a decreto" - Letta ha poi assunto un altro impegno: "Se entro l'autunno non avremo completato il percorso parlamentare della riforma del finanziamento dei partiti, io metto a disposizione lo strumento del decreto legge". Come data limite Letta mette il 21 dicembre, giorno della fine dell'autunno.



"Far rientrare soldi dalla Svizzera" - Riduzione della spesa pubblica, dismissioni del patrimonio pubblico, recupero dell'evasione fiscale ma anche "far rientrare i soldi che stanno in Svizzera: ce ne sono tanti e bisogna fare un buon lavoro perché quei soldi paghino il nostro welfare", ha detto Letta. "Sono ottimista - ha aggiunto - perché so che alla fine dell'anno avremo il segno più sulla crescita ed il prossimo lo stesso. Non solo può, ma deve esserlo".



Alfano a Letta ed Epifani: "Non accettiamo ingerenze" - Il segretario del Pdl Angelino Alfano mette in chiaro che "non accettiamo e non accetteremo ingerenze nel libero confronto del nostro movimento politico. E questo vale anche per il presidente del Consiglio e per il segretario del Partito democratico".



"Dentro questo governo - continua - noi stiamo per difendere le nostre idee e i nostri programmi in primo luogo su tasse e giustizia e difendiamo così tutti i cittadini, Le imprese, le famiglie e i giovani. Così è stato e così continuerà a essere".



"Stiamo lavorando tutti per l'unità del partito" - E aggiunge: "Stiamo lavorando, ciascuno secondo il proprio modo, per l'unità del partito e quello è per tutti noi l'obiettivo strategico. Stiamo perseguendo l'unità nella convinzione che non saranno i nostri avversari a determinare la chiusura del ciclo politico di Berlusconi in quanto il popolo, ancora oggi, individua in lui il leader di un grande partito e il leader di una coalizione che può ancora vincere".



"Non saranno i nostri avversari a determinare la chiusura del ciclo politico di Berlusconi in quanto il popolo, ancora oggi, individua in lui il leader di un grande partito e il leader di una coalizione che può ancora vincere", replica ancora Alfano a Letta. "Noi siamo il centrodestra italiano, alternativi per l'oggi e per il domani alla sinistra. E se una collaborazione c'è oggi è perché nessuno ha vinto pienamente le elezioni e Silvio Berlusconi ha intuito per primo l'importanza di una grande coalizione".