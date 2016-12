Elezioni, Berlusconi: "Meglio unire le politiche alle europee del 25 maggio"

13:57 - "Cinque mesi ci dividono dal 25 maggio, quando potremo sperimentare il sistema delle sentinelle del voto formate dai nostri Club. Meglio ancora se insieme alle europee di maggio riuscissimo ad avere anche le politiche". Silvio Berlusconi lo ha ribadito intervenendo al telefono a una convention di Grande Sud, e ha aggiunto: "Bisogna cambiare l'assetto istituzionale del Paese: per questo gli italiani devono imparare a votare".

"Per cambiarlo l'assetto del Paese - ha spiegato ancora all'appuntamento, organizzato a Cefalù da Gianfranco Micciché - bisogna avere la maggioranza assoluta. Se non si arriva a una maggioranza assoluta, non c'è speranza di cambiare l'Italia".



"L'Italia così non è governabile - ha ripreso -. I padri costituenti, quando distribuirono i poteri nella Costituzione, temendo che si potessero ricreare le condizioni per un nuovo regime, diedero poteri alle assemblee parlamentari, al Capo dello Stato, alla Corte costituzionale ma non diedero alcun poter al governo e al presidente del Consiglio. L'architettura costituzionale così com'è non è fatta per decidere ma per vietare".



"I cittadini eleggano il Capo dello Stato" - "Serve una Camera - continua il leader di Forza Italia -, magari con il 50% di componenti in meno, un tempo massimo di 120 giorni per approvare un provvedimento del Consiglio dei ministri e una Corte costituzionale che sia eletta solo dai magistrati e dal Parlamento. Infine, serve conferire ai cittadini il diritto di eleggere direttamente il Capo dello Stato".