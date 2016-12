11:10 - Il Movimento 5 Stelle si esprimerà per il voto palese sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Lo ha confermato Beppe Grillo arrivando alla Camera dei deputati. "E' una vergogna l'ipotesi che noi possiamo fare una cosa diversa" ha detto il comico genovese. "Questo Paese affonda alla velocità della luce ed è tenuto in piedi solo dalle balle" ha aggiunto.

"Paese tenuto in piedi dalla balle" - "Questo Paese affonda alla velocità della luce ed è tenuto in piedi solo dalle balle", ha detto Grillo. "Il governo crea instabilità: tutto il Paese é tenuto in piedi da balle: balle economiche, balle dei ministri che vanno in tv, balle di Letta che va in tv". Secondo il leader M5S ci dovrebbe essere un servizio pubblico che dica a questi "no, lei sta dicendo una cosa non vera".



"La Rai deve essere privatizzata" - Sullaa Rai il comico genovese è lapidario: va privatizzata, così come previsto "nel nostro programma", ma prima "serve una legge su il conflitto di interessi", ma "per vendere servono dei paletti".



"Siamo pronti con il reddito di cittadinanza" - Il M5S è pronto a lanciare la proposta sul reddito di cittadinanza. "Sul reddito di cittadinanza siamo pronti, possiamo fare come in Svizzera, come in altre parti del mondo", dice Grillo annunciando che il Movimento è pronto anche per la proposta di legge sulle piccole e medie imprese. "Poi però non ci fanno passare nulla. Ci mettono in un angolo ed è così frustrante per i parlamentari che io vedo qui per tirarli un po' su di morale".



"Bisogna andare subito a elezioni" - Per il leader del M5S, "bisogna andare il prima possibile a elezioni. Noi chiederemo agli italiani se si vogliono liberare, una volta per tutte, di questa classe politica che ha distrutto l'Italia". "In 6 anni - sottolinea Grillo - non sono riusciti a modificare la legge elettorale, ma ora vogliono fare il super Porcellum" per tenere fuori il M5S.