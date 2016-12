06:29 - Via libera della commissione Bilancio della Camera, in nottata, anche al decreto "Salva Roma". Cancellate le contestate norme riguardanti i tagli per i Comuni "no slot" e lo stop alla possibilità di recesso dagli affitti per i palazzi istituzionali. Soppresso anche l'articolo che consentiva la deroga al patto di stabilità per le province. Oggi alle 12 il testo sarà in Aula e dovrà poi tornare al Senato.