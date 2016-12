Delrio: evitare tagli alla Sanità

18:44 - "Stiamo lavorando per evitare ulteriori sacrifici alla gente e per evitare tagli agli enti locali e alla Sanità". Lo ha detto il ministro Graziano Delrio lasciando Palazzo Chigi. Valgono un totale di 4,150 miliardi i tagli previsti dalla bozza della Legge di Stabilità sulla Sanità pubblica. In particolare: 2,650 miliardi sul finanziamento alla spesa sanitaria, 660 miliardi come tetto ai farmaci; 840 miliardi sulla spesa ospedaliera.