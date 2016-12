Delrio: entro fine anno un decretoper correggere le detrazioni sulla casa

14:15 - Un decreto per correggere le detrazioni sulla casa (la Tasi): si arriverebbe a circa 1,3 miliardi. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali, Graziano Delrio. "Ci sarà un altro provvedimento prima della fine dell'anno - spiega Delrio - un decreto in cui rivedremo la flessibilità delle aliquote per le detrazioni alle famiglie: 500 milioni già ci sono con la Legge di Stabilità ma si arriverebbe a 1,2-1,3 miliardi".

La Camera, intanto, ha dato il via libera alla fiducia posta dal governo sulla legge di Stabilità, con 350 voti a favore, 196 contro e un astenuto.