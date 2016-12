13:46 - "Credo che le fibrillazioni continue non facciano bene al governo Letta, ma soprattutto non facciano bene agli italiani". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Graziano Delrio al suo ingresso alla Leopolda. "Questo continuo stato di incertezza - ha aggiunto - non fa bene alle nostre imprese e alla legge finanziaria. E' chiaro che il governo fa quello che riesce a fare nelle condizioni date".