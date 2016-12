Dell'Utri: "I cinque figli di Berlusconi hanno chiesto la grazia per il padre"

23:23 - "Tutti e cinque i figli di Silvio Berlusconi, in modo compatto, hanno chiesto la grazia" per il padre. Lo ha annunciato il senatore del Pdl, Marcello Dell'Utri, ospite di una trasmissione televisiva. Ma sia il legale di Berlusconi, Niccolò Ghedini, che il Quirinale, smentiscono la notizia.

"Nel momento in cui è stato deciso e gli è stato chiesto di farla chiedere ai figli, i figli l'hanno chiesta, mi sembra ovvio, solo che è brutto il discorso: i figli la chiedono e non gliela danno", ha spiegato Dell'Utri. Poi, quando gli si chiede, "le risulta che è arrivata al Quirinale e si è persa in qualche ufficio?", il senatore risponde: "Evidentemente non gliela vogliono dare. Vogliono che Berlusconi si arrenda... si deve arrendere".



Ghedini: "Notizia infondata" - "La notizia che i figli del presidente Berlusconi avrebbero presentato domanda di grazia è destituita totalmente di ogni fondamento". E' quanto afferma l'avvocato del leader del Pdl, Niccolò Ghedini, in una nota. Già ieri Ghedini era stato costretto a smentire la notizia che i figli di Berlusconi avessero presentato al Quirinale una domanda di grazia, notizia comparsa su un quotidiano.



Quirinale: "Nessuna domanda presentata" - Fonti del Quirinale, interpellate sulla notizia, precisano che alla presidenza della Repubblica "non è arrivato nulla". "Non ci ha sorpreso in materia - aggiungono del Colle - la dichiarazione diffusa ieri dall'avvocato Nicolò Ghedini, perché già da tempo al presidente della Repubblica era stato escluso da persone vicine all'onorevole Berlusconi ogni ipotesi di domanda di grazia".