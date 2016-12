Decadenza di Berlusconi: voto palese Alfano: sopruso, ora battaglia in Aula

La Giunta per il regolamento del Senato ha stabilito che il voto per la decadenza di Silvio Berlusconi dalla carica di senatore sarà palese. La decisione di votare a scrutinio palese sulla decadenza perché non sarebbe un voto sulla persona, ma sull'integrità del Plenum del Senato è passata con 7 voti a favore e 6 contrari. Dura la reazione del Pdl, con Alfano che parla di sopruso e annuncia battaglia in Aula. Epifani: "Legge Severino va applicata".

19:33 Berlusconi incontra Fitto a Palazzo Grazioli

Silvio Berlusconi incontra Raffaele Fitto, che guida l'ala dei lealisti del Pdl, a Palazzo Grazioli. Il colloquio di Fitto con l'ex premier è stato preceduto da una riunione dei lealisti a Montecitorio.

18:09 Berlusconi incontra Schifani e Brunetta

Silvio Berlusconi incontra a Palazzo Grazioli i capigruppo del Pdl di Senato e Camera, Renato Schifani e Renato Brunetta.

18:08 Alfano: "E' un sopruso, ora battaglia in Parlamento"

"La decisione di Sc e Pd di sostenere il voto palese col M5S è la violazione del principio di civiltà che regola, da decenni, il voto sulle singole persone e i loro diritti soggettivi. E ora, innanzitutto in sede parlamentare, lì dove si è consumato il sopruso, sarà battaglia per ripristinare il diritto alla democrazia". Lo ha detto il vicepremier, Angelino Alfano.

18:04 Pdl, dirigenti Pid aderiscono a Forza Italia

Il gruppo dirigente del Pid-cantiere popolare, parlamentari nazionali e regionali aderiscono a Forza Italia, a fianco di Silvio Berlusconi. E' quanto si legge in un comunicato del partito, firmato dal leader Saverio Romano e da altri 21 dirigenti.

16:25 Quagliariello: "Berlusconi decade per sentenza ingiusta, non per la legge Severino"

"Non bisogna perdere la lucidità: la decadenza di Berlusconi dipende da una sentenza che è ingiusta, ma non dalla legge Severino. A far decadere Berlusconi è la pena accessoria di quella sentenza. Non è che se il voto sulla legge Severino non c'è, Berlusconi resta in Parlamento". Così il ministro per le Riforme, Gaetano Quagliariello.

16:00 Cicchitto: "Pdl non cada in trappola di parte Pd"

"Ha perfettamente ragione il senatore Maurizio Sacconi: è evidente che la incredibile forzatura del voto palese viene messa in opera da quella parte di Pd che vuole fare cadere il governo per andare ad elezioni anticipate essendo sicura della vittoria. L'ultima cosa che il Pdl può fare, pur condannando questa prevaricazione, è quella di cadere in una trappola di questo tipo". Così Fabrizio Cicchitto del Pdl.

15:59 De Girolamo: "Pd si assumerà la responsabilità"

"L'Italia si dimostra una democrazia contra personam dove è possibile anche cambiare i regolamenti quando non fanno comodo. Una cosa vergognosa per tutti i cittadini che credono nelle istituzioni democratiche. Credo che sia un gesto di irresponsabilità e di incoscienza, di cui però i nostri alleati di governo si assumeranno la responsabilità di fronte al Paese". Lo afferma Nunzia De Girolamo, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

15:24 Formigoni: "Voto palese? Violentate regole"

"Il voto palese? E' un esito che nessun uomo di istituzioni poteva augurarsi. Hanno violentato le regole hanno sovvertito la costituzione, le regole che dominano le assemblee democraticamente elette. E' l'espressione della paura fottutissima che la sinistra ha di non riuscire a fucilare Berlusconi, questo appare più un plotone d'esecuzione che una discussione serena che doveva essere". Lo dice il senatore del Pdl Roberto Formigoni.

15:15 Gelmini: "Il Pd si accoda a Grillo"

"#VotoPalese e noi al governo con il PD che si accoda a Grillo? Responsabili sì, ma non subalterni": così Mariastella Gelmini su Twitter.

14:42 Epifani: "Applicare la legge Severino"

"Rispetto e comprensione per la scelta della Giunta. Basta polemiche che vanno oltre ogni limite. La legge Severino è perfettamente costituzionale e va applicata, così come è avvenuto nei trentasette casi precedenti. Si abbassino quindi i toni e si ricordi che la giustizia deve essere uguale per tutti". Lo ha detto il segretario del Pd, Guglielmo Epifani.

14:27 Schifani: "Ci saranno conseguenze"

"Una pagina buia per le regole parlamentari. La Giunta del Regolamento, a maggioranza e con un voto deliberatamente politico, ha violato le regole in maniera surrettizia, con grave responsabilità dello stesso presidente del Senato, per consentire al Pd e ad altre forze di imporre ai loro senatori un voto contro il leader del centrodestra. Si fa molto peggio che cambiare il Regolamento, lo si interpreta a uso e consumo del Pd per colpire con assoluta certezza Silvio Berlusconi. La giornata di oggi non potrà non avere conseguenze. Daremo risposte concrete con il massimo della determinazione" . Lo dichiara il presidente dei senatori del Pdl, Renato Schifani.

14:27 M5S a Grasso: "Votare il 5 novembre"

"Chiediamo che il Presidente del Senato Grasso faccia seguito a quanto affermato ieri e calendarizzi immediatamente per la prossima settimana già dal 5 novembre il voto sulla decadenza del senatore Berlusconi. Ora non ci sono più ostacoli. Si voti subito". E' questo l'appello che i senatori del M5S rivolgono al presidente del Senato Grasso attraverso una nota.

"Dalla Giunta una decisione assurda e senza precedenti contro Berlusconi. Una decisione contra personam e senza alcun senso. Inaccettabile". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo del Pdl alla Camera dei deputati.

14:00 Decisivo il sì della Lanzillotta (Scelta Civica)

Nella Giunta per il regolamento del Senato che ha deciso per il voto palese a fare da ago della bilancia è stato il sì della senatrice di Scelta Civica Linda Lanzillotta.

13:56 Voto palese: 7 a favore, 6 i contrari

La decisione di votare a scrutinio palese sulla decadenza, perché non sarebbe un voto sulla persona, ma sull'integrità del Plenum del Senato, è passata con 7 voti a favore e 6 contrari. Il deputato Karl Zeller (Svp) ha votato a favore del voto segreto.