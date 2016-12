Decadenza Berlusconi, "stop al voto segreto" Per protesta si spogliano davanti al Senato

16:19 - "Non abbiamo niente da nascondere e tu senatore? Stop al voto segreto!". Così, in biancheria intima e solo dei cartelli a coprirli, una decina di attivisti di Avaaz si sono presentati davanti al Senato per protestare contro la pratica del voto segreto sulla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi. I manifestanti hanno presentato una petizione firmata da 81mila 324 cittadini a supporto della iniziativa del Movimento 5 Stelle per abolire il voto segreto.