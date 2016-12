Decadenza Berlusconi, si vota 27/11

14:09 - Il voto sulla calendarizzazione della decadenza di Silvio Berlusconi si terrà al Senato il 27 novembre. La decisione è stata presa a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo. Se il calendario verrà confermato, il voto finale si terrà dopo il via libera alla legge di stabilità. Intanto il Pdl rimette in discussione la validità della Giunta per i tweet di Crimi e chiede la convocazione del consiglio di presidenza per valutare la pregiudiziale.