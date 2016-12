Decadenza Berlusconi, Renzi: "I senatori ci mettano la faccia e votino"

17:02 - "I senatori si vergognano delle proprie idee e vogliono nascondersi dietro il voto segreto? Assurdo. Ci mettano la faccia e votino la decadenza". Lo ha affermato il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, su Twitter. "Ho grande rispetto per le questioni personali di Berlusconi - ha poi aggiunto -, perché non sono uno di quelli che gioisce per le difficoltà altrui". "Io - ha ribadito - avrei preferito batterlo alle urne, non nelle aule di tribunale".

"Non credo che la vicenda decadenza porterà problemi al governo, perché già un mese fa Berlusconi ha provato a far cadere l'esecutivo e non ce l'ha fatta: dunque la maggioranza c'è a prescindere da Berlusconi", ha scritto Renzi. "Il voto - ha aggiunto - non è sul destino politico di Berlusconi, già segnato da una condanna in via definitiva per evasione fiscale e dall'imminente interdizione, oltre alla decadenza".



La politica pensi alla disoccupazione - "Disoccupazione record e la politica di che parla? Di come cambiare il sistema del lavoro? No, di come votare decadenza di Berlusconi. Si vota in modo segreto, così magari qualcuno fa il furbo, o si vota in modo palese, così tutti si assumono le proprie responsabilità? Tutto qui", continua il sindaco di Firenze. "I senatori sono ben pagati per la propria attività e sono in Parlamento per le proprie idee: sarebbe davvero curioso se oggi se ne vergognassero al punto da nascondersi dietro il voto segreto".