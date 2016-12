Decadenza, Berlusconi:non mi dimetto Il 27 manifestazione contro il voto

17:10 - Mercoledì Palazzo Madama potrebbe mettere fine alla sua vita parlamentare ma da Berlusconi nessuna intenzione di fare un passo indietro. "Non mi dimetto prima, non ci penso nemmeno - ha detto il leader di FI a "Il Mattino" - Aspetterò che votino. Che si assumano la responsabilità di una cosa di cui si dovranno vergognare per sempre". Poi mano tesa agli alfaniani, l'annuncio di un "colpo a sorpresa contro Renzi" e il ritiro dell'appoggio a Letta.

Il Cavaliere parla del voto sulla sua decadenza come di una specie di spartiacque: "E' l’occasione per mettere il filtro della dignità politica a una sentenza irrealistica e condizionata dal desiderio di eliminare Silvio Berlusconi come ostacolo alla presa del potere da parte della sinistra".



Automatico il conseguente passo indietro da questo esecutivo ("Non sto con chi vuole uccidermi") mentre la porta del centrodestra berlusconiana rimane aperta per gli alfaniani ("Se capiscono di aver sbagliato, pronti a riaccoglierli")



Processo politico e nuove prove dagli Usa - Entrando nel dettaglio della vicenda giudiziaria, Berlusconi parla di "una sentenza politica ha capovolto due precedenti verdetti della Cassazione, emessi nel 2012 e nel marzo del 2013, i quali avevano giudicato in modo diverso sullo stesso fatto, accertando la mia innocenza..". Non solo: "Presto arriveranno dal Fisco americano testimonianze decisive sul fatto che quelle compagnie off-shore appartengono ad Agrama."



Pd: "Il 27 si vota la decadenza" - "Il 27 novembre voteremo la decadenza di Berlusconi. E' la conseguenza naturale della condanna definitiva per frode fiscale". Lo afferma Danilo Leva, responsabile Giustizia del Pd. "Forza Italia continua intanto a ricattare il Paese, ma la legge di Stabilità e il governo non possono essere ostaggio degli interessi personali del Cavaliere", aggiunge.



Manifestazione per Berlusconi il 27 - Mercoledì 27 novembre è in programma la manifestazione di Forza italia contro il voto sulla decadenza di Silvio Berlusconi. E' stato comunicato ai deputati del partito in una mail arrivata in mattinata. L'appuntamento è alle 14, in via del Plebiscito a Roma, davanti Palazzo Grazioli.