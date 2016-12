De Luca, bocciata la doppia carica

16:04 - "La carica di sindaco del Comune di Salerno, ricoperta dal sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti Vincenzo De Luca è incompatibile". Lo ha deliberato l'Agcom, l'Autorità garante della concorrenza, che su De Luca aveva aperto un procedimento nelle scorse settimane. I titolari di cariche governative infatti non posso ricoprire la carica di sindaco in un comune con più di 5mila abitanti.

Il provvedimento del presidente Giovanni Pitruzzella è stato pubblicato sul sito dell'Autority e inviato ai presidenti del Senato e della Camera e sarà notificato al sindaco e al consiglio comunale di Salerno. Entro 60 giorni dalla notifica De Luca potrà ricorrere al Tar del Lazio o produrre entro 120 giorni un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Nelle motivazioni l'Autority respinge la richiesta di proroga del termine di conclusione del procedimento presentata da De Luca due giorni fa "perchè tardiva". De Luca sosteneva infatti la necessità "di produrre documentazione integrativa".



Per l'Agcom il giuramento prestato da de Luca il 3 maggio scorso come sottosegretario fa scattare l'incompatibilità, perché "i titolari di cariche governative non posso ricoprire la carica di sindaco in un comune con più di 5000 abitanti".