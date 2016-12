Ddl amnistia-indulto, "sconti" per condanne fino a sei anni

20:01 - Amnistia per reati con pena massima a 6 anni e indulto per condanne fino a 5 anni: è quanto prevede un disegno di legge presentato in commissione Giustizia del Senato da Lucio Barani (Gal). "Ho usato la logica di aumentare di due anni l'amnistia del '90 e l'indulto del 2006 visti i 23 anni di latenza e il messaggio del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano", ha spiegato il senatore.

Amnistia per reati fino 6 anni - L'amnistia, si legge ancora nel ddl Barani, non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire. E ai fini del suo computo si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato; non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa; si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale.



Indulto copre condanne inferiori a 5 anni - L'indulto è concesso nella misura non superiore a 5 anni per le pene detentive e non superiore ad euro 12.911,41 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. Ed è concesso nella misura non superiore a 8 anni a chi collabori con la giustizia.



Più anni di sconto a mafiosi e terroristi pentiti - Anche per l'indulto, spiega Barani, "si è optato per il limite massimo dei 5 anni, innalzato ad 8 per i condannati per reati relativi ad associazioni o organizzazioni criminali, terroristiche o eversive che decidano di collaborare con la giustizia divulgando tutte le circostanze in loro conoscenza relative alla partecipazione nelle organizzazioni di cui sopra".



"Indultate" anche le pene accessorie - "All'articolo 4 del disegno di legge - prosegue - sono stabiliti i termini per l'indulto relativamente alle pene accessorie e si prevede la possibilità di espulsione degli stranieri detenuti, mentre gli articoli 6 e 7 elencano i casi di esclusione o revoca dell'istituto".