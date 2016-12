Datagate, Letta: "Mai spiati i nostri 007 hanno respinto richieste Gb"

18:12 - L'intelligence italiana "funziona a pieno ritmo e garantisce la sicurezza dei cittadini". Parola di Enrico Letta, intervenuto davanti al Copasir per il caso Datagate. Secondo quanto riferito dal presidente Giacomo Stucchi, il premier ha detto che non è stata "violata la privacy, né dei cittadini né del governo". E ha aggiunto che nel 2008 gli 007 italiani dissero di no alla richiesta degli inglesi di partecipare al massiccio programma di intercettazioni.

Letta è intervenuto in un'audizione sul Datagate al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). "Il premier ha garantito che per quanto riguarda ogni possibile violazione della privacy siamo tutti sullo stesso piano. Nel senso che nessuna violazione è stata fatta ai danni di membri del governo, di parlamentari o di cittadini", ha detto ai giornalisti il presidente del Copasir Giacomo Stucchi, come spiega la nota.



I nostri servizi respinsero le richieste da Londra - Al termine dell'audizione Stucchi ha anche detto che l'intelligence italiana nel 2008 respinse la richiesta degli 007 britannici di collaborare al programma di spionaggio Tempora. Cittadini e governi europei sarebbero stati spiati dagli Stati Uniti e anche dalla Gran Bretagna nell'ambito del cosiddetto Datagate.



Lo scorso 25 ottobre il Consiglio europeo a Bruxelles ha deciso di chiedere agli americani un chiarimento sulla vicenda e di fissare nuove regole per la collaborazione nel settore dell'intelligence.