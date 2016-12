Datagate, Letta incontra Kerry: "Accertare eventuali violazioni"

13:38 - Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha "posto la questione del datagate" durante il suo colloquio con il segretario di Stato americano, John Kerry. Il premier, spiegano fonti di Palazzo Chigi, ha sottoposto "la necessità di verificare la veridicità delle indiscrezioni" su eventuali "violazioni della privacy", riscontrando "atteggiamento cooperativo". Gli Usa, quindi, hanno "messo la problematica sotto revisione".

Il datagate ma anche i principali temi sullo scacchiere internazionale sono stati al centro dell'incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano John Kerry ed il premier Enrico Letta. Nel "cordiale" colloquio, durato oltre un'ora, il capo della diplomazia americana e il primo ministro italiano hanno affrontato la situazione in Libia, paese per il quale gli Usa di Barack Obama hanno chiesto - sin dal giugno scorso al G8 di Lough Erne in Irlanda - una sponda a Roma. E, in particolare - si apprende da fonti di Palazzo Chigi - il piano di "formazione delle 270 unità libiche".



Durante l'incontro si è parlato poi del processo di pace in Medio Oriente che "l'Italia sostiene con forza, alla luce dell'incontro di ieri" di Letta con il premier israeliano Benyamin Netanyahu che Kerry vede oggi a Roma. E, ancora, il complicato e spinoso dossier siriano in vista della convocazione della conferenza di pace Ginevra 2. Si è poi parlato anche dell'Egitto, analizzando la road map di transizione dal regime militare e delle aperture giunte in "queste settimane" da Teheran sul dossier nucleare iraniano.



Letta e Kerry si sono poi confrontati anche sull'Afghanistan con il "quadro del processo elettorale" e la "fase successiva alla conclusione delle operazioni Isaf". Il premier italiano ha poi ringraziato gli Usa "per l'apertura al bando di concorso relativo alla partecipazione degli Usa all'Expò 2015".