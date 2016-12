Cuperlo: no ai sindaci-segretari Pd

18:14 - "Sinceramente penso di no. Se uno vuole fare il segretario di un partito deve dedicarsi al partito, se vuole fare bene il sindaco di Firenze fa il sindaco". Così Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Pd, replica a chi gli chiede se siano compatibili i ruoli di sindaco e segretario. "Dobbiamo chiudere una stagione in cui la direzione politica di questo partito serviva da trampolino", ha poi spiegato.

"Con Renzi stima reciproca ma idee diverse" - "La stima è reciproca, ho riconosciuto anche la sua popolarità, ma questo non è in discussione". Il punto è che "abbiamo diverse rispetto all'idea di partito e di Paese", ha spiegato Cuperlo, replicando a chi gli chiedeva dell'intervista a Matteo Renzi in cui ha ribadito il suo apprezzamento nei suoi confronti. Cuperlo, ha in ogni caso evidenziato, che "se c'è una cosa che ci accomuna è l'idea di cambiare il Paese".



"Non facciamo congresso solo per nuovo nome" - "Un partito non lo tieni insieme solo perché hai un buon programma di governo o un buon decalogo delle cose da fare o la migliore proposta di riforma degli ammortizzatori sociali. Devi sapere chi sei e noi non facciamo un congresso solo per decidere un nuovo nome ma anche per riscoprire l'importanza delle parole che sono in grado di esprimersi".



"L'idea che il Pd si possa gestire in un dualismo tra amministratori locali e parlamentari - ha sottolineato - non va bene: sono entrambi fondamentali ma tu devi ricostruire un'idea di partecipazione". "Io mi candido - ha detto Cuperlo - perché penso che questo sia possibile farlo dedicandosi alla costruzione paziente, quotidiana del partito". Cuperlo ha sottolineato il fatto che il partito non può diventare "un comitato elettorale permanente" ma l'obiettivo deve essere allargare la partecipazione. "A un giovane che si vuole iscrivere al Pd - ha evidenziato - devi dire: vieni qui perché noi siamo la parte giusta, non la parte migliore".