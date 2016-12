Cuperlo: necessario ricostruire Pd

17:21 - "Un partito non lo tieni insieme solo perché hai un buon programma di governo. Devi sapere chi sei e noi non facciamo un congresso solo per decidere un nuovo nome, ma anche per riscoprire l'importanza delle parole che sono in grado di esprimersi". Lo ha detto Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Pd. "Basta dualismi tra amministratori locali e parlamentari. Bisogna ricostruire un'idea di partecipazione", ha aggiunto.