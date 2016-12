12:30 - "La destra si è spaccata e sta chiudendo il ventennio. Il governo non aspetti più: non ha più alibi. E' tempo di trovare il coraggio di fare quello che il Paese si aspetta da noi". E' l'appello lanciato da Gianni Cuperlo, dalla convention del Pd, a Enrico Letta. "Il tempo è scaduto. Il presidente del Consiglio ci ha detto 'siate esigenti'. E' tempo di esserlo. A noi tocca riprendere per i capelli chi non ce la fa più".