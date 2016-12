11:25 - Archiviare il caso del giudice della Cassazione Antonio Esposito. Lo ha chiesto la Prima Commissione del Csm al plenum di palazzo dei Marescialli. Esposito è accusato di aver anticipato, in un'intervista al Mattino, le motivazioni per le quali il collegio da lui presieduto in Cassazione ha condannato Silvio Berlusconi per frode fiscale nella sentenza Mediaset.