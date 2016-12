19:31 - Il commissario alla "spending review", Carlo Cottarelli, è tornato sulla questione del numero eccessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. "In alcune aree ci sono troppi occupati, bisogna vedere se spostarli in aree dove non ci sono. E poi valutare cosa succede", ha spiegato Cottarelli assicurando comunque "che si troveranno soluzioni che non siano traumatiche per nessuno".