Como, assessore leghista su Facebook: "Mettiamo la Kyenge su un barcone"

11:23 - "Mettetela su un barcone. Assicuratevi che non affondi. Deve tornare in Africa da dove è venuta. Poi saranno gli oranghi e le scimmie a stabilire se la riprendono o meno a casa loro. Ma a quel punto non sarà più un problema di noi italiani". E' il messaggio indirizzato al ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, postato su Facebook da Paolo Pagani, assessore leghista del comune di Cadorago, nel Comasco.

Come riporta "La provincia di Como", le minoranze in Consiglio comunale hanno chiesto di censurare il messaggio e altri simili postati dall'assessore allo sport sul social network, mentre il sindaco Franco Pagani ha assicurato che verificherà di persona e intanto ha chiesto rispetto per il Ministro.