Colle: trattamenti carceri disumani

18:23 - Nuovo monito del Colle sull'emergenza carceri. Nelle prigioni sono in vigore "trattamenti disumani e degradanti", ha detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, durante una telefonata al carcere di San Vittore per fare gli auguri ai detenuti riuniti per la diretta tv della Traviata alla presenza del ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri. "Il governo - ha aggiunto - sta lavorando con decisione per risolvere la questione".