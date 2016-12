Colle: "Non ricadere in deficit"

11:45 - Non bisogna sottovalutare il rischio di ricadere nella procedura d'infrazione per deficit eccessivo: l'avvertimento arriva dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ritiene "una giusta preoccupazione" quella del governo in questo senso. Per quanto riguarda le misure per ridurre il prelievo fiscale, invece, il Capo dello Stato invita a "vedere nell'insieme su quali risorse possiamo contare seriamente senza inventarci coperture fasulle".