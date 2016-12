18:20 - Per Giorgio Napolitano ed Enrico Letta, il governo deve individuare un percorso "non precario" per affrontare gli obbiettivi economici più ravvicinati e quelli del prossimo anno. E' quanto emerge da una nota dell'ufficio stampa del Quirinale, dopo l'incontro di questa mattina tra il capo dello Stato e il premier. Letta parlerà domani sia alla Camera che al Senato per chiarire l'azione di governo dopo l'annuncio delle dimissioni dei ministri Pdl.