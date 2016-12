Civati:scontro D'Alema-Renzi? Finto

18:56 - "Lo scontro tra D'Alema e Renzi è tutta una manfrina". Parola del candidato alla segreteria del Pd, Giuseppe Civati, che spiega: "Penso che in realtà D'Alema non veda l'ora di fare l'accordo con il sindaco di Firenze". "L'affossamento del Pd - ha aggiunto Civati a Trieste - storicamente non è colpa di Renzi, ovviamente, e non è detto che Renzi faccia male. Il punto è capire davvero le posizioni: un dalemiano doc come Latorre sostiene Renzi".