Cdm: lo Stato pagherà gli errori dei giudici di ultimo grado

21:32 - "Il Cdm ha approvato una norma di grande importanza. Si tratta della norma che riguarda la responsabilità dello Stato nei confronti dei cittadini per violazione manifesta del diritto Ue da parte dei magistrati di ultimo grado". Lo afferma il vicepremier Alfano. Fonti del governo parlano di "perimetro minimo di intervento. "Va sottolineato - aggiungono le stesse fonti - che si parla di responsabilità civile dello Stato e non dei magistrati"

Alla soddifazione del vicepremier fa eco il vicepresidente della Commissione Ue Antonio Tajani: l'approvazione "è una notizia positiva che sana una situazione di mancato recepimento e rispetto della normativa comunitaria e va nella giusta direzione''. Bruxelles aveva aperto una procedura d'infrazione in materia nei confronti dell'Italia. ''E' anche importante che si facciano altri passi avanti nella giustizia civile, che rappresenta un grande fardello per l'economia e le imprese'', ha ammonito Tajani, sottolineando che ''è bene tutto ciò che l'Italia fa per risolvere il problema'' aiutando anche la ripresa e la competitività.



Cautela dal governo - Sulla responsabilità civile ''si è scelto un perimetro minimo di intervento: non si poteva stare fermi perché pende una procedura di infrazione, così si è approvato un ddl, che ora passerà in Parlamento, che riguarda il diritto comunitario e non quello interno''. Così fonti di governo precisano l'annuncio di Alfano. ''Va sottolineato - aggiungono le stesse fonti - che si parla di responsabilita' civile dello Stato e non dei magistrati''.