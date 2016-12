Cav: lotterò da non parlamentare

17:13 - "Questi signori, che oggi brindano, non hanno vinto la partita della democrazia e della libertà perché anche da non parlamentare potrò continuare a battermi per la nostra libertà". Lo afferma Silvio Berlusconi alla manifestazione di Roma, aggiungendo: "La revisione del processo sui diritti tv porterà alla mia completa assoluzione ". "I nuovi 12 testimoni - ha poi spiegato - si aggiungono ai 171 che durante il processo non sono stati ascoltati".