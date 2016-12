Cav: giudici lavorano per sinistra

16:56 - "Abbiamo già passato un periodo così difficile: nel '94 la magistratura credeva di aver aperto la strada alla definitiva presa di potere da parte della sinistra, ma non ce la fece". Così Silvio Berlusconi ai militanti di Forza Italia a Roma. "Dopo aver vinto le elezioni infatti scatenarono contro di me cinquantasette processi per farmi fuori dalla politica", ha spiegato. Perché i giudici "quando la sinistra non è al potere fa di tutto per farla tornare".