Cav:"Corteo domani è solo inizio"

12:58 - "Domani scendono in piazza tutti i cittadini che, consapevoli di quello che sta avvenendo, sono preoccupati". A sostenerlo, parlando della manifestazione in programma a Roma, è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Il quale spiega che chi sarà presente non lo farà "per difendere me, ma perché ha a cuore il futuro del Paese e la nostra libertà". Per questo "credo che la manifestazione sia assolutamente legittima e pacifica e sia solo l'inizio".