Cassazione critica la legge Severino

17:33 - La legge Severino "ha posto più problemi di quelli che voleva risolvere perché nelle norme c'è mancanza di indicazioni nitide". Queste le parole del sostituto procuratore generale della Cassazione, Vito D'Ambrosio, nella sua requisitoria sulla legge Severino all'attenzione delle sezioni unite della Suprema Corte.

Per il pg D'Ambrosio, inoltre, "non è possibile comprendere la ragione profonda del perché si è giunti a sdoppiare l'articolo del Codice penale sulla concussione per combattere la corruzione, ed è fasulla l'interpretazione di chi dice che le leggi internazionali e l'Europa ci chiedevano di eliminare la concussione".



Secondo D'Ambrosio, poi, "sarà difficilissimo avere la collaborazione, nelle indagini, dei soggetti passivi del reato che adesso vengono incriminati". Il verdetto sulla legge Severino è atteso in serata.