Carceri, ora 8 ore d'aria ai detenuti

16:28 - "Da aprile i detenuti italiani avranno otto ore da poter trascorrere fuori dalla cella invece delle attuali due". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri. "Stiamo lavorando sul regime di detenzione", ha spiegato. "Prima il detenuto aveva solo due ore di libertà, indipendentemente dal tipo di reato. E' invece importante che escano, perché il punto forte è il lavoro".

Al lavoro per lo sport e la musica nelle carceri - Il ministro della Giustizia, in un convegno a Milano, ha spiegato che, oltre a lavorare per far ottenere ai detenuti otto ore d'aria, invece delle due attuali, il Ministero sta anche "lavorando con la Siae" per poter far musica in carcere, "che è forte elemento di aggregazione". Il dicastero della Giustizia è anche al lavoro, con le squadre di atleti della Polizia penitenziaria, per fare in modo che, in queste otto ore, i detenuti pratichino anche attività sportive.



Serve un garante nazionale per i detenuti - La Cancellieri auspica l'istituzione di un "garante nazionale dei detenuti" e la creazione di "sportelli legali" all'interno delle carceri. Gli sportelli sono presenti, invece, attualmente solo a Roma, Firenze, Milano. Il ministro lo ha detto durante il convegno sul tema "Più sicurezza, più gratuità, meno carcere". "Spesso accade che una persona abbia assistenza legale durante il processo ma una volta in carcere sia abbandonata a se stessa", ha aggiunto. "Sono cose che stiamo facendo - ha detto - e che consentiranno all'Italia, a maggio, di andare a raccontarle all'Unione europea".