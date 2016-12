Carceri,nuovo appello di Napolitano

14:33 - "Cambiare profondamente le condizioni delle carceri in Italia è un dovere morale". Lo scrive Giorgio Napolitano in un messaggio alla segretaria radicale Rita Bernardini, esprimendo il suo "apprezzamento" per la Marcia di Natale organizzata per l'amnistia, la giustizia e la libertà. "Spetta al Parlamento decidere se adottare o meno misure di clemenza, ai fini del rispetto delle indicazioni della Corte di Strasburgo", ha aggiunto.